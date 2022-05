Straftat in Dormagen : Unbekannte brechen in Dormagener Baumarkt ein

Gewaltsam öffneten die Unbekannten den Tresor. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Dormagen In der Nacht von Sonntag auf Montag, 9. Mai gegen kurz vor 5 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt an der Kieler Straße. Was bislang bekannt ist.

Unbekannte hatten einen Zaun überklettert und im Bereich des Gartencenters eine Schiebetür überwunden. Danach stemmten sie mit dem vorhandenen Werkzeug eine Wand auf und öffneten gewaltsam einen Tresor. Was die Täter erbeuteten, ist bislang nicht bekannt.