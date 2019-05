Stadtbibliothek Dormagen : Handyberatung in Leichter Sprache

Handyberatung in Leichter Sprache

Dormagen Wo finde ich Nachrichten, wie verschicke ich Fotos, welche mir noch nicht bekannten Funktionen hat mein Handy ? Das Team des Büros für Leichte Sprache bot jetzt in der Stadtbibliothek eine kostenlose Beratung hierzu an.

„Wir hatten gut zu tun, es sind wirklich viele Menschen gekommen, die Hilfe bei der Nutzung ihrer Smartphones haben wollten“, berichtet Michaela Holzberg, Leiterin des Büros für Leichte Sprache der Lebenshilfe. Die Mitarbeiter, unter ihnen auch Menschen mit Behinderung, nahmen sich für alle Fragen rund um die Nutzung von Handys viel Zeit. „Es waren vor allem ältere Menschen, die Rat gesucht haben. Fragen zur Bedienung von WhatsApp standen ganz klar im Vordergrund“, erzählt Michaela Holzberg. „Wir haben das getan, was wir am besten können: beraten in leicht verständlicher Sprache. Es war schön zu sehen, wie dankbar die Leute waren, dass das Versenden von Fotos oder das Erstellen von Sprachnachrichten anschließend viel besser geklappt hat.“ Jeder Teilnehmer konnte das von dem Büro erstellte Heft „Handynutzung leicht gemacht“ mit nach Hause nehmen.