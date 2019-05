Realschule in Hackenbroich : Bio-Stunde im rollenden Klassenzimmer

Hackenbroich Die Realschule Hackenbroich hat Besuch vom Lumbricus, dem Umweltbus der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW. Der Biologie-Unterricht der 6c findet deshalb draußen statt.

Lehrerin Tina van Wickeren ist begeistert, es ist das zweite Mal, dass der Bus von Umweltpädagoge Hartwig einen Stopp an der Schule macht. „Ich gehe öfter mit den Schüler vor die Tür, und so eine Aktion ist selbstverständlich toll", sagt sie. „Die Schüler lernen die Natur mit allen Sinnen kennen."Der Bus, hellblau, bedruckt mit einer blühenden Wiese, steht vor der Schule auf dem Parkplatz. 28 Plätze gibt es innen für die Schüler, an jedem Tisch können sie Insekten unter dem Mikroskop untersuchen, die Bilder werden auf einem Großbildschirm angezeigt. Hartwig und die Schüler sind gerade im angrenzenden Waldgebiet unterwegs. „Wir sammeln jetzt Bodenproben und untersuchen sie danach im Bus", sagt er. Das Projekt Lumbricus läuft in drei Phasen: Das Gelände entdecken, die Funde im Bus analyisieren und schließlich alle Ergebnisse zusammentragen. Seit 29 Jahren unterricht Hartwig Kinder, Jugendliche und sogar Erwachsene in seinem mobilen Klassenzimmer.