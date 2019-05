Rad-Serie im Rhein-Kreis : Richtig Fahrradfahren lernen

Rhein-Kreis Sich mit dem Rad fortzubewegen, will als Kind erst gelernt werden. Fahrradfahren können ist – nach Laufen- und Sprechenlernen – der dritte Meilenstein in der kindlichen Entwicklung. Den richtigen Zeitpunkt dafür gibt es nicht.

Letzteres, meint Marcus Blum, erleichtere den Umstieg aufs erste eigene Fahrrad und mache den Einsatz von Stützrädern häufig überflüssig. „Firmen wie Puky liefern heute keine Stützräder mehr mit, weil die meisten Kinder vom Laufrad her schon Koordination und Gleichgewicht mitbringen“, schildert Blum seine Beobachtungen über die vergangenen Jahre. Der Inhaber des Fahrrad-Fachmarkts Rufa Sport rät zum Rad-Einstieg in der kleinsten verfügbaren Größe, 12 Zoll: „Die Kinder kommen dann mit der kompletten Fußsohle auf den Boden, und das gibt Sicherheit, auch wenn die Fahrweise aussieht wie der berühmte Affe auf dem Schleifstein.“ Das kleine Rad, sagt Blum, sei „ein Spielzeug, kein ernstzunehmendes Fahrrad, mit dem man Strecke macht“. Sportlich unterwegs seien Kinder etwa ab dem Schulalter, „dann ist der motorische Lernprozess abgeschlossen“.

Tödliche Verkehrsunfälle in NRW : Auch Fahrradfahren will gelernt sein

Nun ist die Beherrschung des Rads nur die halbe Miete – jetzt geht es ans sichere Bewegen im Straßenverkehr. Treten, lenken, bremsen, geradeaus schauen, rechts und links – all dies gleichzeitig zu tun, überfordert Kinder im Verkehr noch häufig bis weit ins Grundschulalter hinein. Grundlegende Erfahrungen im Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmern machen Kinder schon von dem Moment an, in dem sie laufen können. „Wir raten Eltern deswegen dazu, mit Kindern viel zu Fuß unterwegs zu sein, damit sie lernen, Geschwindigkeiten abzuschätzen“, sagt Kinderärztin Sonja Vatheuer.

Schon Kindertagesstätten integrieren die Verkehrserziehung in den Alltag, zum Beispiel bei Ausflügen. So richtig los geht’s dann in der Grundschule, wo die Radfahrausbildung laut Landesschulministerium „in NRW das Kernstück schulischer Verkehrserziehung“ ist. „Wo sind kritische Stellen im Umfeld der Schule, was bedeuten die Verkehrsschilder“, nennt Renate Zündorf, Leiterin der Zonser Friedrich von Saarwerden-Grundschule, einige der Inhalte, die im Sachunterricht behandelt werden. Über die gesamte Grundschulzeit sei „die Erziehung zur Verkehrssicherheit fest im Lehrplan verankert“, so die Rektorin. Dabei unterstützt die Verkehrspolizei.