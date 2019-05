Dormagens Innenstadt : An barrierefreier Treppe wird gefeilt

Dormagen Dass die Treppe zwischen der Kölner Straße und „Unter den Hecken“ saniert werden soll, ist unstrittig. Jetzt geht es um den Einbau eines Aufzugs, zu dem die Politik vor einem Beschluss noch einige Fragen geklärt haben möchte.

Die Entscheidung für einen Aufzug an der „Bröckel-Treppe“ von der Straße „Unter den Hecken“ zur Passage an der Sparkasse zum Rathausplatz wurde vertagt. Denn trotz des Konsens in der Politik, die immer wieder defekten Stufen grundlegend zu sanieren, besteht noch Beratungsbedarf zum Aufzug, daher wurde dieser Punkt im Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Dormagen am Dienstagabend auf die nächste Sitzung geschoben, die für 2. Juli terminiert ist.

„Wir wollen keine 1:1-Sanierung, aber auch keine Barrierefreiheit ohne genaue Prüfung“, stellt Carola Westerheide für die CDU klar. Noch fehlende Infos seien zum Beispiel Zahlen zu den Nutzern mit Kinderwagen oder Rollator, über die Schnelligkeit und Anfälligkeit des Aufzugs und die Eigentümer-Meinung, die nicht vorliege. Zudem: Für den Aufzug würde die rechte Treppenhälfte wegfallen, was problematisch sei. „Da erwarten wir verlässliche Angaben“, so Westerheide, die eine Verlängerung der Treppe bis zum Gehweg ins Spiel bringt: Mehr Podeste könnten die Treppe „barrierearm“ machen.

Diese Variante hält Carsten Müller, SPD-Stadtverbandsvorsitzender, für nicht weitgehend genug: „Wir alle wollen eine barrierefreie Treppe“, weist er darauf hin, dass ein Aufzug dann auch für Passanten mit Kinderwagen, Rollstühlen, Rollatoren und für den Transport schwerer Gegenstände geeignet wäre. Für lange Treppen gebe es Vorschriften für den Neigungsgrad, die womöglich nicht umzusetzen seien. Er setzt darauf, dass die Stadt die Nachfragen beantworten kann, so dass „diese wichtige Achse in der City endlich barrierefrei wird“, sagt Müller.

Die Werbegemeinschaft City-Offensive Dormagen (CiDo) begrüßt die Aufzug-Idee: „Das ist die wichtigste Investitions in die Innenstadt seit Jahren“, sagt CiDo-Vorsitzender Guido Schenk auf Anfrage unserer Redaktion. Auch der „Runde Tisch Barrierefreiheit“ habe sich am Mittwoch erneut für einen Aufzug an dieser Stelle ausgesprochen – wie seit Februar 2017 schon mehrmals. „Wir hoffen darauf, dass er auch gebaut wird“, so Schenk, der allerdings eine Zählung von Passanten mit Rollatoren oder Kinderwagen an der Treppe für unwirksam hält: „Da sie die Treppe nicht nutzen können, sind sie dort auch nicht anzutreffen, da sie auf andere Wege ausweichen.“ Den Vorschlag von CDU-Fraktionschef Kai Weber, die CiDo könnte eine Kümmerer-Patenschaft für den neuen Aufzug übernehmen, wenn er denn kommt, nimmt Schenk zustimmend auf: „Dazu sind wir sehr gern bereit.“