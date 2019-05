Trauer in Gohr : Beerdigung von Hans-Peter Weyer

Gohr Am Freitag, 26. April, am Festwochenende „100 Jahre Tambourcorps Concordia Gohr“ verstarb Hans-Peter Weyer, der in der Gohrer Dorfgemeinschaft bekannt und geachtet war. Die Gohrer trauern mit seiner Witwe Gerda.

