Spitzensport in Dormagen : Sportinternat hilft externen Athleten

Knechtsteden Zu Beginn des zwölften Schuljahres am Sportinternat Knechtsteden stellten die Verantwortlichen neue Projekte und Pläne vor. So sollen nun auch Landeskaderathleten aus dem Rhein-Kreis Neuss vom Angebot profitieren.

Zu Beginn des zwölften Internats- und Schuljahrs sind wieder neue hoffnungsvolle Talente ins Sportinternat Knechtsteden eingezogen, das 36 Plätze hat. „Da setzen wir weiterhin auf die sehr gute Zusammenarbeit mit den leistungsstarken Vereinen“, betont Henning Heinrichs, der auch drei Neuerungen präsentierte: „Wir unterstützen jetzt auch alle Landeskaderathleten im Rhein-Kreis Neuss direkt, so dass viele junge Leistungssportler aus dem Rhein-Kreis vom Sportinternat profitieren, ohne hier zu wohnen.“ So öffnet das Sportinternat seine sportpsychiologiesche Sprechstunde für alle Landeskaderathleten. „Wir konnten die Sportstiftung NRW dafür gewinnen, diese sinnvolle Maßnahme zu finanzieren“, sagt Heinrichs, der darauf hinweist, dass das Internat die Organisation und die Räume zur Verfügung stelle. Ähnlich verhält es sich bei der Ernährungsberatung, die ab jetzt dem gleichen Sportlerkreis offen steht, finanziert von der Leistungssportregion Rhein-Kreis Neuss. Auch für Vorträge können die Räume des Internats genutzt werden, so hält Jannis Dakos, Koordinator der NRW-Leistungssportregion Rhein-Kreis Neuss, dort Workshops und bietet Expertenvorträge an. Mit diesen innovativen Projekten sollen „die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt und dem Verbundsystem Nachwuchsleistungssport im Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellt werden“, so der Internatsleiter. Denn der Campus und die NRW Sportschule wollen den Leistungssport im Rhein-Kreis weiter fördern.