Straßenbau in Dormagen : Freie Fahrt über die ehemalige „Unfallkreuzung“

Dormagen Aufatmen bei vielen Autofahrern: Seit Freitag Vormittag ist der Bereich, in dem die Landstraßen 280 und 380 aufeinandertreffen und der als „Unfall-Kreuzung“ traurige Bekanntheit erreicht hatte, wieder frei befahrbar.

Dahmen zeigte sich am Freitag sehr zufrieden: „ Unser Ziel war es, mit Ende der Sommerferien fertig zu sein. Jetzt sind es anderthalb Tage später geworden. Eine klasse Leistung.“ Mit Hochdruck ist in den vergangenen sieben Wochen gearbeitet worden. Unter günstigeren Bedingung als sonst oft üblich für den Landesbetrieb, weil die Baustelle lediglich Linienbusse, Polizei- und Rettungsfahrzeuge passieren durften. Am Freitag wurden nur noch Restarbeiten erledigt.

Die Behinderungen für die Autofahrer hielten sich aufgrund der Sommerferien in Grenzen. Längere Staus bildeten sich vor allem auf der Zufahrt auf die A 57 in Richtung Köln oder auch beim Abbiegen von der Kreisstraße 18 in die Alte Heerstraße. Deutlich weniger belastet waren die Anwohner der Klosterstraße, seit Freitag müssen sich die Delhovener wieder an mehr Verkehrslärm gewöhnen.