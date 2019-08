Kunst in Dormagen : Wo es raucht, stinkt und qualmt - Keramiktechnik mit dem „Schockeffekt“

Dormagen Keramiker des Kunstvereins Galerie-Werkstatt zeigen in Knechtsteden in einer Ausstellung Figuren und Skulpturen aus Ton.

„Es raucht, stinkt und qualmt, aber das macht es so abenteuerlich.“ So beschreiben Brigitte van der Wal und Manfred Schwarz die Entstehung keramischer Werke nach der traditionellen Raku-Methode. In der aktuellen Ausstellung „Raku und Tonnenbrand“ (noch bis 8. September) des Kunstvereins Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen in Knechtsteden präsentieren sechs Künstlerinnen und Künstler des Fachbereichs Keramik ihre Werke, die nach der Raku- und der Tonnenbrand-Methode gebrannt wurden. Auch van der Wal und Schwarz haben dazu beigetragen.

Brigitte van der Wal und Manfred Schwarz gehören zu den Künstlern des Fachbereichs Keramik, die einige ihrer außergewöhnlichen Werke in Knechtstededn ausstellen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Raku ist eine Brenntechnik, die in Japan entwickelt wurde. Bei einer Temperatur von circa 1000 Grad Celsius wird die Keramik dem Ofen entnommen und luftdicht in einen Behälter mit organischen Brennstoffen eingebettet. Durch den schockartigen Temperaturwechsel entsteht auf den Werken das sogenannte Krakelee – feine Risse in der Glasur, die jedes Stück zu einem Unikat machen. „Raku ist deshalb so spannend, weil man nie weiß, wie das Muster am Ende aussehen wird“, erzählt Schwarz. Auch van der Wal ist begeistert von der Methode: „Man kann zwar dabei dreckig werden, aber das Ergebnis ist es das wert.“ Beim Tonnenbrand werden die Tonstücke zusammen mit Metallsalzen und anderen Zutaten wie Laub oder Baumwolle einem Holzfeuer ausgesetzt. Dadurch entstehen einzigartige Muster und Farbspiele.

Rund 230 Mitglieder zählt der Kunstverein, davon sind circa 60 in der Keramik-Fachabteilung. „Jedes Mitglied hat natürlich seine Interessen und Begabungen, aber wir alle können uns theoretisch in jedem Fachbereich ausprobieren“, erklärt van der Wal. Sie ist seit 2001 Mitglied im Verein. Künstlerkollege Schwarz ist mit dem Einstieg in die Rente Mitglied im Kunstverein geworden. „Ich bin damals über den Ostermarkt gelaufen und habe dort Raku-Werke gesehen. Ab da war meine Leidenschaft geweckt“, erinnert er sich. Beiden gefallen die Freiheiten, die sie im Kunstverein haben. Jeder hat einen Schlüssel zum Atelier und kann jederzeit an seinen Werken arbeiten. Gerade das gemeinsame Handwerken und gegenseitige Unterstützen schätzen beide sehr.

Wenn eine Ausstellung in Planung ist, werden alle Mitglieder des Fachbereichs gefragt, ob sie diese mitgestalten wollen. Manfred Schwarz hat genaue Vorstellungen davon, wie sein Werk später aussehen soll, Brigitte van der Wal lässt sich vom Ton leiten, ihre Figuren entstehen beim Arbeiten. Beide bewundern die Arbeiten ihrer Künstler-Kollegen: „Da sind sehr schöne und interessante Stücke dabei“, finden sie. Die Werke sind teilweise mit anderen Materialien wie Holz oder Kork vollendet, bestehen aber ansonsten komplett aus Ton. Hinter einer Figur oder Skulptur stecken viele Arbeitsstunden. „Es ist toll, am Ende das fertige Stück in den Händen zu halten“, finden van der Wal und Schwarz.