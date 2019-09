Schützenfest in Dormagen-Delrath : Delrather umjubeln ihr Königspaar Kay Grieb und Rebecca Hold

Delrath Am Sonntag konnte das Delrather Königspaar, König Kay I. (Grieb) und Königin Rebecca Hold, beim 93. Schützenfest des Bürgerschützenvereins den Höhepunkt seiner Regentschaft feiern. Der Sonntagmorgen begann mit einer Festmesse und der Kranzniederlegung am Ehrenmal, bei der viele der verstorbenen Schützen gedachten, bevor sich die Bürgerschützen zum Frühkonzert ins Zelt begaben.

Um 15 Uhr folgte dann das Highlight für das junge Königspaar: Die Königsparade und der große Festzug durch das Dorf. Am Straßenrand verfolgten wieder viele Bewohner und Gäste den Umzug. Auch das unbeständige Wetter, das bisher das ganze Schützenfest begleitete, konnte die Stimmung bei Zuschauern und Schützen nicht trüben. „Ich komme jedes Jahr aus Hackenbroich herüber, um mir den Umzug anzusehen. Es ist jedes Jahr schön, die geschmückten Straßen in den Stadtteilen bei den Festen zu sehen“, erzählte die 73-jährige Renate Wiebke. Im Anschluss an den Umzug feierten die Schützen weiter, abends stand der Königsball mit der Tanzband „Novesia Live“ an.