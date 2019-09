Jubiläum in Dormagen : Ausgelassene Stimmung beim RSH

Horrem Festwoche mit Konzert und Festakt zum Jubiläum des Rasensport-Vereins Horrem.

Gut gefüllt war das Bürgerhaus, als Vize-Bürgermeister Michael Dries als Schirmherr über „seinen Verein“ sprach. Seine Familie lebte lange Zeit am Sportplatz, denn sein Vater Werner war Wirt des Sportlerheims. Die enge Verbundenheit zum Verein trat in seiner Rede deutlich hervor. Vor allem bedankte er sich bei den Ehrenamtlichen, die die Vereinsarbeit erst möglich machten.

Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Die einzigen, die wohl etwas früher gehen mussten, waren die Spieler der B-Jugend, die am folgenden Tag im Kreispokal in Büttgen auf dem Platz standen. Die Gäste wünschten dem RS Horrem alles Gute auch für die Zukunft, so beispielsweise Maria Sommer: „Auch wenn ich normalerweise nichts mit dem RS zu tun habe, die Feier ist gut. Bis zum nächsten Jubiläum wünsche ich dem Verein alles Gute!“

Die Jubiläumswoche geht weiter mit dem Besuch des DFB-Mobils am Sportplatz am heutigen Montag und Fußballspielen und -turnieren während der gesamten Woche. Am Sonntag endet die Woche mit der großen Saisoneröffnung, in deren Rahmen auch ein Trödelmarkt veranstaltet wird.