Eselpark in Dormagen : Esel-Stute Frieda hat Nachwuchs bekommen

Das Eselfohlen Sam auf der Wiese im Eselpark Zons. Der Neuankömmling kann am 29. September beim Besuchertag in Augenschein genommen werden. Foto: Eselpark Zons

Dormagen Niedlichen Nachwuchs gibt es seit Donnerstag im Eselpark an der Aldenhovenstraße. Esel Frieda hat Sohn Sam zur Welt gebracht.

Nach ersten Steh- und Gehversuchen ist Sam nun bereits richtig auf dem weitläufigen Gelände „angekommen“, auch wenn er sich natürlich vor allem bei seiner Mutter aufhält. Hinter dem Familienglück bei den Eseln steckt eine herzzerreißende Geschichte, wie Eselparkbetreiber Peter Norff erzählt: „Die Stute Frieda, Mama des Fohlens, wurde gemeinsam mit ihrem ersten Fohlen Jacky von einer Frau aus dem Schlachthof freigekauft und war zu dem Zeitpunkt bereits trächtig. Die Frau wollte die Stute mit ihrem kleinen Jacky eigentlich nur vorübergehend im Eselpark Zons unterbringen, das hat sich mit der Geburt von Sam nun geändert.“ Bis der neue Nachwuchs ca. sieben Monate alt ist, hat die kleine Eselfamilie im Eselpark Zons ihr Zuhause, wo sie rundum versorgt werden. Das kleine Fohlen ist kerngesund und ist laut Peter Norff ein „wunderschöner Esel, er hat alles was ein kleiner Esel braucht: Zebrastreifen an den Beinen, einen wunderschönen Aalstrich, eine insgesamt tolle Figur – das wird mal ein richtiger Prachtkerl werden!“

Besucht werden können Sam und seine Mutter jedoch erst in knapp einem Monat. Um den Stress für Tier und Mensch möglichst gering zu halten, öffnet der Eselpark Zons nur an einem Sonntag im Monat seine Pforten – und das auch nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung. Beim Besuchertag am Sonntag, 29. September, können angemeldete Eselfreunde von 13 bis 16 Uhr das Eselbaby und alle anderen Tiere auf dem Gelände an der Aldenhovenstraße 100 treffen. Mit Angabe der Personenzahl können sich Tierfreunde unter der E-Mail-Adresse foerderverein@eselpark-zons.de registrieren lassen.