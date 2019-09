Seelsorgebereich Dormagen-Nord : Neue Seelsorger für den Norden

Pfarrer Klaus Koltermann begrüßte die drei neuen aus Indien stammenden Seelsorger für Dormagen-Nord in St. Josef Delhoven. Foto: Tinter, Anja (ati)

Delhoven Kameliterorden-Niederlassung zieht im September nach Knechtsteden.

(vest) Ihre neue Heimat haben sie kaum erkundet, da werden sie bereits mit einem feierlichen Gottesdienst in St. Josef in Delhoven aufs Herzlichste in Empfang genommen: Pater Georgekutty Joseph, Pater Mathew Kalathuparambil und Pater George Palimattam Poulose sind die neuen Geistlichen im Seelsorgebereich Dormagen-Nord. Alle drei stammen aus Indien und gehören den „Kamelitern der Unbefleckten Empfängnis Mariens“, kurz Kameliterorden, an. Nun gilt es, die Menschen in den neuen Gemeinden kennenzulernen.

Pater Joseph wurde 1965 geboren und ist 1981 in den Orden eingetreten. 1996 wurde er zum Priester geweiht. Außer Theologie hat er ein abgeschlossenes Studium der Chemie. „Während meines priesterlichen Dienstes in Indien habe ich fünf Jahre lang an einer Fachhochschule Chemie unterrichtet. Mit ausreichenden Deutschkenntnissen bin ich schließlich 2004 nach Deutschland gekommen“, erzählt er. Inzwischen hat er die Sprache perfektioniert, unter anderem durch seine Kaplanstelle in Köln-Mauenheim und Weidenpesch. Es folgte eine Station in Bedburg. Nach der Wahl zum Ordensbeauftragten durch den Generaloberen kam er 2015 nach Bonn in die Ordensniederlassung. In diesem Monat wird sie nach Knechtsteden verlegt und neu eingerichtet.

Ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam in Dormagen-Nord freut sich Pater Mathew Kalathuparambil, der anbietet, ihn Pater Matthäus zu nennen. Der 60-Jährige ist 1977 nach seinem Abitur in den Kameliterorden eingetreten. 1991 wurde er zum Priester geweiht. „Mir wurde freigestellt, ein Diplomstudium in Sozialarbeit zu absolvieren. Danach habe ich zehn Jahre in einer Sozialstation gearbeitet“, sagt er. Nach 16 Jahren als Kaplan im Pfarrverband Ruppichteroth ist er nun in Dormagen angekommen. „Ich biete jedem Einzelnen meinen seelsorgerischen Dienst an. Ich freue mich über jede Begegnung, ob unter vier Augen, nach dem Gottesdienst, einfach auf der Straße oder beim Einkaufen. Ich bin immer verfügbar für Sie“, sagte er.