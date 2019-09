Tannenbusch in Dormagen : Besucherrekord bei evd-Lichternacht

Delhoven Über 500 Besucher erschienen am vergangenen Freitag zum großen Lichtspektakel im Geopark im Tannenbusch. Der Nachholtermin aus der Tannenbuschwoche war für die Organisatoren ein Erfolg.

Sobald es Nacht wird, werden Bäume und die teils Millionen Jahre alten Steine zum Leben erweckt – sie funkeln in leuchtend bunten Lichtern. Die evd-Lichternacht im Geopark erwies sich am Freitag als wahrer Besuchermagnet: Mit mehr als 500 Anwesenden knackte das stimmungsvolle Lichtspektakel den eigenen Rekord aus den vergangenen Jahren bei weitem. Dementsprechend voll war es auf dem gesamten Geopark-Gelände. Die Lichternacht findet eigentlich immer im Rahmen der Tannenbuschwoche statt. Im Mai musste das Lichtspektakel aufgrund von starkem Regen jedoch ausfallen.

Die leuchtend grün angestrahlten Steine und hüpfenden rot-blauen Punkte in den Baumkronen verwandelten den nächtlichen Geopark in einen Zauberwald: Ein wahres Lichtspektakel für Groß und Klein. Zahlreiche Familien nutzten dieses besondere Ambiente, um einen der letzten Sommerabende im Freien zu genießen. „So viele Besucher hat es im Geopark noch nie gegeben“, erzählte Organisator Guido Schenk. Bereits in seiner Begrüßung sprach er von einem „historischen Tag“, der in die Geschichte des Geoparks einginge. Denn an diesem Abend wurde ein Rekord verzeichnet – über 500 Gäste verfolgten das atemberaubende Spektakel der evd-Lichternacht. „Es ist schon Wahnsinn, was hier heute los ist“, sagte David Thies, Leiter des Tierparks Tannenbusch, erfreut.