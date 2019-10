Sport in Rommerskirchen : Tennisverein Hoeningen feiert 40-jähriges Bestehen

Hoeningen Der TV Hoeningen hat wieder einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen und setzt stark auf die Jugendarbeit.

Zumindest im Amateurbereich lässt sich die Entwicklung des Tennissports als eine zwischen Boom und Flaute – mit allen dazu gehörigen Zwischenstadien – beschreiben. Nicht anders sieht dies beim Tennisverein (TV) Hoeningen aus, der jetzt sein 40-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsturnier auf seiner Anlage an der Stephanusstraße 28 feierte. Ungeachtet des herbstlichen Wetters mit vereinzelten Regenschauern fanden viele Tennisspieler und Besucher den Weg nach Hoeningen. Nach etlichen Spielen, die vor allem in immer neu ausgelosten Doppelpartien gespielt wurden, setzten sich am Ende die erfahrenen Spieler durch. Nach der Siegerehrung begannen bereits die ersten Planungen für ein erneutes Turnier in der kommenden Sommersaison, welche üblicherweise um die Osterzeit herum startet. „Die Plätze werden jetzt winterfest gemacht und bereits ab März des kommenden Jahres starten die ersten Arbeiten zur Frühjahrsüberholung“, sagt der Vorsitzende Thomas Böcker. Der Erlös des Turniers fließt in die Jugendarbeit, auf die Böcker, sein Stellvertreter Martin Masanek und Geschäftsführer Hans Beckers (der letzte noch im Vorstand aktive Mitgründer des Vereins) auch künftig ihre Hoffnung setzen. Inzwischen befindet sich der Tennisverein nämlich durchaus wieder in einem Aufwärtstrend: Mit mehr als 100 Mitgliedern ist die Resonanz zuletzt jedenfalls wieder angestiegen. „Wir stellen einige Medenmannschaften, auch als Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen aus der Umgebung“, sagt Thomas Böcker, dem zufolge „sich bei uns sowohl ambitionierte Sportler als auch Hobbyspieler wohlfühlen.“ Im TV Hoeningen sind alle Altersklassen vertreten, wobei das Hauptaugenmerk dem Nachwuchsbereich gilt. Um den kümmert sich seit etlichen Jahren Jugendwartin Friederike Roßbach, Mehr als die Hälfte der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, wobei es dem TV nach den Worten seines Vorsitzenden gelungen ist, deren jährliche Beiträge mit 28,20 Euro seit vielen Jahren konstant zu halten. In der abgelaufenen Saison 2019 konnte gemeinsam mit dem TC Blau-Weiß Wevelinghoven ein erfolgreiches W 16 -Mädchenteam gebildet werden. Auch zwei offene Spielgemeinschaften der Damen und Herren aus Hoeningen tragen zu Wettkämpfen an. Besonders erfolgreich ist das Herrenteam Ü 60, das seit Jahren in der Medensaison mitwirkt. Zuständig für den Spielbetrieb ist Sportwart Arno Burkert.