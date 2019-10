Schule in Dormagen : Gold-Jubiläum der Realschule Hackenbroich

Hackenbroich Runde 50 Jahre – diesen besonderen Geburtstag feierte die Realschule Hackenbroich jetzt mit einem Festakt zum Auftakt des Jubiläums, bei dem die Schule und das neue Leitbild im Mittelpunkt standen.

Schulleiter Alois Moritz, der an die Entstehungsgeschichte der Realschule erinnerte, präsentierte alte Fotos, die so manches Schmunzeln hervorriefen. Die Landtagsabgeordnete Heike Troles, die ehemalige Dezernentin der Bezirksregierung Düsseldorf, Doris Basu, und der stellvertretende Dormagener Bürgermeister Hans Sturm blickten ebenfalls zurück auf die vergangenen Jahre der Realschule Hackenbroich und an ihre eigene Schulzeit. In Gesprächsrunden unter der Moderation des Pädagogen Matthias Bartscher wurde auch über Digitalisierung und die Schule der Zukunft diskutiert. Die Realschule sei ein toller Ort, in den auch in Zukunft investieren werden müsse, so die Teilnehmer.