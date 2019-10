Verkehrs-Vorstoß : Dormagener Rathaus findet Wassertaxi-Idee „interessant“

Dormagen Der Rhein rückt als Route für den Passagiertransport stärker in den Fokus. Die Stadt Köln hat beim Land Fördermittel für eine Machbarkeitsstudie beantragt, die eine Wasserbuslinie zwischen Köln-Wesseling, Köln und Leverkusen prüfen soll.

Die Kölner haben schon eine Zusage über Landesmittel in Höhe von 100.000 Euro aus dem Programm „progres.nrw – Emissionsarme Mobilität“. „Wir wollen die Schiffsstationen in der Nähe von Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs und des Radschnellwegenetzes einrichten“, sagt Verkehrsdezernentin Andrea Blome Die Schiffe sollen elektrisch betrieben werden. Zustimmung kommt aus den Nachbarkreisen. Der Mettmanner Landrat Thomas Hendele (CDU) hat in Abstimmung mit dem Monheimer Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) bei der Landeshauptstadt nachdrücklich dafür geworben, dass auch Monheim bei den Überlegungen für eine Wasserbus-Linie in die Betrachtung genommen wird. Als die Düsseldorfer CDU-Landtagsabgeordnete Angela Erwin einen Termin bei Wüst zum diesem Thema vereinbarte, war mit Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) auch der Landrat des Rhein-Kreises dabei. Wüst reagierte sehr positiv auf den Düsseldorfer Vorstoß und regte an, in großen Lösungen zu denken. Er brachte laut Erwin eine Verbindung von Köln bis Duisburg ins Gespräch und stellte eine Pauschalförderung des Landes in Aussicht.