Serie Familienbüro in Dormagen : Bettina Buschbell ist Expertin fürs Elterngeld

Das Thema Elterngeld sei in Dormagen noch nicht bekannt genug, sagt Bettina Buschbell von der Elterngeldstelle des Kreises. Sie kommt regelmäßig zu Beratungen in die Chemiestadt. Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zukünftige Eltern können sich im Familienbüro Dormagen von ihr und ihrer Kollegin Verena Frohn beraten lassen.

Von Maria Koch

Für Eltern, die weniger Einkommen haben, weil sie nach der Geburt eines Kindes zeitweise weniger oder gar nicht mehr arbeiten, schafft das Elterngeld einen Ausgleich. Wird Elternzeit in Anspruch genommen und steht für diesen Zeitraum kein Einkommen zur Verfügung, ersetzt das Elterngeld normalerweise 65% des wegfallenden Netto-Einkommens und bietet damit eine finanzielle Lebensgrundlage für die Familien. Die beiden Sachbearbeiterinnen der Elterngeldstelle des Rhein-Kreises Neuss, Bettina Buschbell und Verena Frohn, bieten Informationen und Beratungen rund ums Elterngeld regulär an der Königsstraße in Neuss an. Seit November 2018 sind sie auch regelmäßig im Dormagener Familienbüro im Neuen Rathaus anzutreffen. Menschen in der Familienplanung können sich dort jeden zweiten Dienstag im Monat von 8.30 bis 12 Uhr über Leistungen nach der Geburt beraten lassen.

Nachdem die Sprechstunden der Elterngeldstelle im Dormagener Familienbüro anfangs zweimal monatlich angeboten wurden, wurden sie wegen relativ geringen Zulaufs auf einen Vormittag im Monat gekürzt. „Das Thema ist in Dormagen leider noch nicht publik genug“, erklärt Bettina Buschbell. „Während in Dormagen etwa zwei bis sechs Leute zu einer Sprechzeit kommen, haben wir an unserer Neusser Dienststelle zu den Stoßzeiten Beratungsgespräche en masse.“ Buschbell und Frohn sind mittlerweile seit 25 Jahren als zuständige Sachbearbeiterinnen in Neuss tätig. Nachdem sie zuvor beim Versorgungsamt in Düsseldorf angestellt waren, wurden sie 2008 an die Kommunen abgeordnet. Mit der Elterngeldstelle sind sie nun dem Jugendamt des Rhein-Kreises zugeordnet.

Info Wichtige Kontakte und Adressen Elterngeldstelle des Kreises 02131 928-5161 bis -5164 sowie -5167 bis -5169, E-Mail: elterngeld@rhein-kreis-neuss.de Online-Rechner www.familien-wegweiser.de und www.elterngeld-plus.de Elterngeldantrag www.rhein-kreis-neuss.de/elterngeld

Anspruch auf Elterngeld haben Eltern, die ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind. Zusätzlich müssen sie mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und ihren Wohnsitz im Rhein-Kreis haben. Die Höhe des Elterngeldes ist unter anderem abhängig vom Einkommen der Eltern vor der Geburt des Kindes, von der Anzahl der Kinder sowie vom Einkommen, das sie haben, während sie Elterngeld beziehen. Auch die Variante des Elterngeldes und die Inanspruchnahme weiterer staatlichen Leistungen spielen eine Rolle. Mutterschaftsgeld und Arbeitgeberzuschüsse werden auf das Elterngeld voll angerechnet.

Beantragen beide Partner Elterngeld und hat mindestens einer von ihnen weniger Einkommen als zuvor, haben sie gemeinsam Anspruch auf ein Basiselterngeld für bis zu 14 Lebensmonaten (ab der Geburt des Kindes). Elternteile, die nicht erwerbstätig sind, erhalten mindestens 300 Euro Basiselterngeld. Für Eltern, die nach der Geburt in Teilzeit in den Beruf zurückkehren wollen, lohnt sich das ‚ElterngeldPlus‘: Es wird genauso berechnet wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des vollen Elterngeldanspruchs. Dafür wird es doppelt so lange gezahlt. Teilzeitarbeit und Elterngeldbezüge können so leichter verbunden werden.