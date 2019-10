Tarifveranstaltung in Dormagen : Chemiebeschäftigte fordern Entlastung

Dormagen Vor der Tarifrunde fordern rund 700 Mitarbeiter vor allem Entlastung. Die erste Bundestarifverhandlung der neuen Runde findet am 21. Oktober dieses Jahres statt.

Die erste Bundestarifverhandlung der neuen Runde findet am 21. Oktober dieses Jahres statt. Ganz oben auf der Agenda wird dann die Forderung der Gewerkschaft nach Einrichtung eines tariflich abgesicherten persönlichen Zukunftskontos in Höhe von jährlich 1000 Euro für die Beschäftigten in der Chemiebranche stehen. Über dieses Konto, so die Vorstellung der IG BCE, sollen alle Beschäftigten, inklusive der Auszubildenden, individuell verfügen können. „Damit gestaltet die IG BCE moderne Arbeitsbedingungen, insbesondere zur Umwandlung in lebensphasenorientierte Zeitentlastung“, hieß es in einer die Veranstaltung begleitenden Pressemitteilung. Der Betrag soll tarifdynamisch gestaltet werden. Doch natürlich geht es auch ums Geld. Der Forderungskatalog umfasst „eine spürbare und reale Erhöhung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen“, so die IG BCE. Darüber hinaus soll es eine Qualifizierungsoffensive zum digitalen Wandel geben. Außerdem auf der Wunschliste: die Einführung einer tariflichen Pflegezusatzversicherung für die Beschäftigten.