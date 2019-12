Für Bunkerprojekt in Dormagen : Raphaelshaus sucht alte Utensilien

Für Bunkerprojekt in Dormagen

Dormagen Nach Weihnachten beginnen auf dem Gelände des Jugendhilfezentrums Raphaelshaus die Arbeiten für die neue Erinnerungsstätte im 2018 neu entdeckten Bunker. Eimer, Werkzeug und Schüsseln für die Erinnerungsstätte im Bunker werden benötigt.

„Wir wollen damit auch ein Zeichen für Toleranz, Respekt und Demokratie setzten“, sagt Gillrath. Mit seinem Stellvertreter Daniel Mastalerz treibt er das Projekt der politischen Bildung voran, mit dem sie „Geschichte erfahrbar machen“ wollen: „Das Erlebnis im Bunker soll so authentisch wie möglich sein, ohne dass wir einen Freizeitpark daraus machen“, betont Gillrath. So authentisch wie möglich soll daher einer der vier großen Schutzräume eingerichtet werden. Dafür sucht das Raphaelshaus Original-Utensilien aus der Zeit der 1940-er Jahre. „Wir möchten gern die Dinge zeigen, die damals auch im Bunker gestanden haben“, sagt Mastalerz. „Vielleicht schlummern Gegenstände der Groß- und Urgroßeltern noch auf Speichern oder in Kellern“, sagt Gillrath, der auf die Unterstützung der Bevölkerung hofft.