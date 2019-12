Müllentsorgung in Dormagen : Abfallkalender mit Mitarbeitern als Fotomodelle

Dormagen In Dormagen und Grevenbroich hat die Verteilung der neuen Abfallkalender der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) über die Deutsche Post begonnen.

Das Besondere in diesem Jahr ist, dass die Fotomodelle im Abfallkalender alle EGN-Mitarbeiter sind. „Über 1000 Abfallexperten der EGN kümmern sich im kommenden Jahr um die Abfälle in der Region“, schreibt Kristiane Helmhold von der EGN.

Wichtig für die Abholungen ist aber vor allem, dass die Bürger sich an bestimmte Regel halten. Dazu gehört unter anderem, dass die Tonnen, an den Abfuhrtagen, bis spätestens 7 Uhr an den Straßenrand abgestellt worden ist. Zudem ist es wichtig, dass alle Tonnen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel noch richtig schließen lässt. Wenn beim Restmüll größere Mengen anfallen, ist es möglich, die von der Stadt zugelassenen orangefarbenen Abfallsäcke zu verwenden, und zu den Tonnen zu stellen. Größere Papiermengen, die nur ab und an anfallen, können die Bürger gegen Entgelt bei den Annahmestellen der Rhein-Kreises Neuss in Grevenbroich-Neuhausen und in Neuss-Grefrath abgeben.