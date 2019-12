Advent in Dormagen : Zonser Grundschüler schmücken Baum am Rheintor

Erstklässsler der Friedrich-von-Saarwerden-Grundschule in Zons schmücken den Baum vor dem Rheintor. Foto: SWD

Zons In der Altstadt von Zons wird es immer vorweihnachtlicher: Neben den beiden vom Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Zons aufgestellten und festlich dekorierten Tannenbäumen am Schweinebrunnen und an der Mühle steht seit der Vorwoche auch ein schön geschmückter Weihnachtsbaum vor dem Rheintor.

Von Carina Wernig

Das erforderte viel Vorarbeit: Die Zonser Erstklässler der Friedrich-von-Saarwerden-Grundschule haben bunte Geschenkpäckchen verschnürt, dutzende Christbaumkugeln ausgeschnitten, bemalt und laminiert, Sterne aus Zweigen gebunden und kleine Holzscheiben in Gold besprüht. Der wunderschöne, handgemachte Baumschmuck putzt nun den großen Tannenbaum vor dem Rheintor und verleiht dem Platz weihnachtlichen Glanz.

Der Tannenbaum am Rheintor ist ein echtes Gemeinschaftswerk: Bestellt von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD), aufgestellt von den Technischen Betrieben (TBD), mit Lichterketten umkränzt dank Unterstützung vom Hotel „Schloss Friedestrom“ und nun von den i-Dötzchen auch geschmückt. „Wir freuen uns über die tolle Kooperation mit der Zonser Grundschule. Durch den Schmuck kommt der Weihnachtsbaum erst richtig zur Geltung“, sagt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt von der SWD.