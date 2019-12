Städtefreundschaft : Dormagener Delegation fördert die Freundschaft mit Duplek

Dormagen Eine Delegation aus Dormagen besuchte die Stadt in Slowenien, mit der Dormagen seit 34 Jahren befreundet ist.

Dormagen hat drei Partnerstädte – Saint-André in Frankreich, Toro in Spanien und Kiryat Ono in Israel – und pflegt seit mehr als 30 Jahren eine Städtefreundschaft mit Duplek in Slowenien. Rund 1000 Kilometer trennen Dormagen und Duplek. Wie viele Gemeinsamkeiten die slowenische Gemeinde an der Drau und die fast zehnmal so große Stadt am Rhein haben, das wurde bei einem Besuch der Freunde von Duplek nun wieder deutlich.