Weitergabe in Dormagen : Friedenslicht soll Mut machen

Auf dem Vorplatz am Micado wurde das Friedenslicht aus Bethlehem weitergegeben. Wolfgang Müller-Breuer und Eva Breuer teilen das Licht mit anderen Dormagenern. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Zeichen für Miteinander: Weitergabe des Lichtes aus Jesu Geburtsstadt Bethlehem.

Füreinander einstehen, niemanden ausgrenzen und Frieden im Alltag ermöglichen – so lauteten die Appelle bei der Weitergabe des Friedenslichtes am Sonntagabend auf dem Vorplatz von St. Michael am Jugendcafé „Micado“.

Für Pfarrer Peter Stelten ist diese Aktion die „schönste und edelste Friedensdemonstration, die ich kenne“, sagte er. In Jesu Geburtsstadt Bethlehem wurde das Licht entzündet, „genau da, wo viele Menschen heute noch unter Unfrieden leiden“, so Stelten. Von da aus haben es Pfadfinder nach Wien, Köln und Dormagen getragen, wo es an viele Frauen, Männer und Kinder weitergegeben wurde, die es mit Laternen nach Hause brachten. „Wir sollten uns an Gott wenden mit dem, was uns bewegt“, leitete Pfarrer Stelten zum Gebet um Frieden über, das für alle Religionen gelte.

Zuvor hatte Wolfgang Müller-Breuer vom Jugendmigrationsdienst für den Rhein-Kreis die Aktion unter dem Motto „Mut zum Frieden“ erläutert: „Es sollte auch für uns eine Ermutigung sein, selbst für Frieden in unserem Umfeld zu sorgen und im Alltag gegen Ausgrenzung einzutreten.“ Er hatte dazu eingeladen, Grenzen zwischen Menschen abzubauen und sich dafür einzusetzen, „die Welt ein wenig besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.“

In Zeiten, in denen der Frieden auf der Welt auf die Probe gestellt werde, sei es wichtig, sich für Toleranz und Solidarität einzusetzen, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld in seiner Rede: „Wir setzen heute gemeinsam ein Zeichen für Frieden und eine tolerante Weltgemeinschaft.“ Das Friedenslicht an anderen Kerzen zu entzünden, stehe für das Miteinander, das sich alle wünschen und wofür sie beten. Der Wille zum Frieden werde oft mit Angst und Kleinbeigeben verwechselt, so Lierenfeld. Dem sei nicht so. Und es sollte nicht um Macht gehen: „Kein Mensch ist besser oder mehr wert als der andere, wir sind Teil der Menschheit, daher müssen wir miteinander reden“, betonte Lierenfeld, der aufforderte, „mutig zu sein, manchmal den ersten Schritt aufeinander zuzugehen“.

Für den Rat der Religionen sprach sich Fiona Missaghian-Moghaddam gegen Streit aus: „Nur in Zusammenarbeit können wir die Welt weiterbringen. Lassen Sie uns die kostbare Zeit gern für etwas Positives einsetzen.“

Im Micado trugen Schülerinnen der Realschule Hackenbroich Appelle für Toleranz und friedliches Miteinander vor, Schülersprecher Johannes May spielte „Jerusalem die Stadt“ auf der Gitarre, bevor Gemeindereferent Martin Brendler sein Friedenslicht-Lied und das Heimat-Lied der Multikulti-Mädchengruppe von Gisela Dornbusch sang.

