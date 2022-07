Gemeinwohlcheck in Dormagen: Frist für Bürgerbudget verlängert​

Dormagen Viele Vereine und Initiatoren sehen nun noch einmal ihre Chance, da die Frist für den Gemeinwohlcheck für die vorgestellten Projekte um zwei Wochen verlängert wurde.

So ruft beispielsweise der Fußballverein TuS Germania Hackenbroich in den Sozialen Medien auf: „Wir benötigen weiterhin eure Unterstützung, um unseren Streetsoccer Court realisieren zu können. Die Frist wurde um zwei Wochen verlängert.“ Der Verein führt aus: „Um unser Engagement für die Sportförderung und den Zusammenhalt im Dorf auszubauen und die Rahmenbedingungen der Abteilung Fußball zu optimieren, möchten wir gerne das Bürgerbudget der Stadt Dormagen nutzen, um einen Streetsoccer Court anzuschaffen“, so der Vorstandsvorsitzende des Vereines André Heryschek. „Dieser soll künftig im Rahmen unseres Trainingsbetriebs zur Verfügung stehen, aber auch für Street Soccer-Events mit Straßenmannschaften genutzt werden können. Hierdurch sollen Kinder und Jugendliche für unsere sportlichen Angebote gewonnen werden. Durch unser Engagement konnten wir im vergangenen Jahr eine neue Mädchenmannschaft in den Spielbetrieb bringen und unsere Jugendabteilung konsequent ausbauen.“ Insgesamt 500 Unterstützerinnen und Unterstützer werden benötigt, die Kosten liegen bei 50.000 Euro.