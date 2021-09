Freizeit in Dormagen : Herbst-Nachschlag zu den Zonser Kinonächten

Freizeit in Dormagen

Zons Veranstalterin Verena Oefler holt sich für die Vorführung von „Kaiserschmarrndrama“ im Hof der Burg Friedestrom Mundart-Experten mit ins Boot.

Wenn Provinzpolizist Franz Eberhofer im fiktiven bayerischen Ort Niederkaltenkirchen ermittelt, sind viele Menschen gerne dabei: Die Leser der Krimis von Eberhofer-Erfinderin Rita Falk genauso wie Fernsehzuschauer und Kinofans, die die Verfilmungen mögen. Demnächst kommt Eberhofer nach Zons. Veranstalterin Verena Oefler, Inhaberin der Filmlichter GmbH, hat sich entschieden, zu den erfolgreichen sommerlichen Zonser Kinonächten aus dem August einen Herbst-Nachschlag zu geben. Und so wird am 23. Oktober im Hof der Burg Friedestrom der Eberhofer-Streifen „Kaiserschmarrndrama“ laufen, wie bei den Kinonächten üblich, unter freiem Himmel.

Weil bei Eberhofer wieder viel Lokalkolorit und bayerisches Idiom mit im Spiel ist, hat sich Oefler passende Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Klar, dass sich dafür das ebenfalls in Zons, an der Schloßstraße, beheimatete Mundartarchiv Ludwig Soumagne anbot – und natürlich auch der Verein zur Pflege und Förderung der Mundart im Rhein-Kreis Neuss. Unterstützt wird die Filmvorführung erneut durch die Energieversorgung Dormagen (evd). Seit der Schließung des letzten kommerziellen Kinos in Dormagen sind die örtlichen Kinofreunde „unterversorgt“.