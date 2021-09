Autorin aus Dormagen : Catherine Shepherd liest bei Krimi-Führung aus Thriller

Catherine Shepherd liest in der Zonser Altstadt. Foto: Uli Engers

Zons In diesem Jahr ist der neueste Zons-Thriller erschienen. Autorin Catherine Shepherd, die in Zons zu Hause ist, wird bei einer Altstadt-Führung daraus lesen. So kann man teilnehmen.

(NGZ) „Toll geschrieben und spannend bis zum Ende“ urteilt ein Leser über Catherine Shepherds Bücher, ein anderer findet die Romane „fesselnd geschrieben, die Charaktere glaubhaft und die Mordfälle immer spannend“. Allen Freunden der Thriller-Reihe, in der Stadtsoldat Bastian Mühlenberg und Kommissar Oliver Bergmann in unterschiedlichen Jahrhunderten auf die Jagd nach dem Mörder gehen, ermöglicht die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) am Freitag, 1. Oktober, eine Begegnung mit der Autorin. Um 18 Uhr startet an der Tourist-Info, Schloßstraße 2-4, eine Krimi-Führung, während der Catherine Shepherd an Schauplätzen in der Altstadt Auszüge aus ihrem Werk „Stummes Opfer“ lesen wird.

Der Rundgang führt zurück ins späte Mittelalter. Stadtsoldat Bastian Mühlenberg ermittelt mehrere Morde an Bettelweibern. Auf einer zweiten Zeitebene in der Gegenwart hat es Kommissar Oliver Bergmann ebenfalls mit mehreren Morden zu tun und versucht fieberhaft, das Muster des Täters zu entschlüsseln, bevor noch jemand sterben muss. Ergänzend zur Lesung erläutert Stadtführerin Franziska Gräfe die Zonser Geschichte. Die Krimiführung dauert rund 90 Minuten und kostet zwölf Euro pro Person. Für Kinder ist die Führung nicht geeignet. Anmeldung unter 02133 257647 oder per E-Mail an tourismus@swd-dormagen.de.

(NGZ)