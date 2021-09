Blumen-Ärger in Dormagen : Pflanzbeete auf der „Kö“ geplündert

Dormagen Immer wieder werden die Pflanzkästen der Bürgerstiftung in der Innenstadt in Nacht- und Nebel-Aktionen leergeräumt. Viele Bürgerinnen und Bürger sind verärgert.

„Da hat jemand unser Projekt: ‚Dormagen blüht nachhaltig auf’ mit dem Aufruf ‚wir suchen Paten für die Pflanzkästen’ leider völlig fehlinterpretiert. Die schönen Blümchen sollten schon nachhaltig in den vorhandenen Pflanzbeeten wachsen dürfen und versorgt werden, nicht außerhalb in einem heimischen Garten“, heißt es von Seiten der Bürgerstiftung. Der Vorsitzende, Martin Voigt, klärt auf: „In zwei Pflanzkästen haben wir besonders seltene und schöne Blumen gepflanzt, diese sind jedoch wohl so beliebt, dass diese Kästen bereits vier Mal in Nacht- und Nebel-Aktionen geplündert wurden.“ Bis jetzt hat die Bürgerstiftung die geplünderten Beete immer wieder aufgefüllt. „Man kann nicht viel dagegen machen. Wir werden jetzt noch eine Weile abwarten und irgendwann werden wir entweder weniger ansprechende Blumen wählen oder die Kübel umstellen“, so Voigt. Schon jetzt hängen „Plündern Sie die Beete nicht“-Schilder an den Pflanzkübeln. Auf Facebook spricht die Bürgerstiftung den Täter oder die Täterin gezielt an: „Liebe/r Blumenliebhaber*in, bitte unterlasse Deine nächtlichen Streifzüge und lass unsere schönen Beete friedlich und in Ruhe wachsen. Nicht nur die Insekten werden es dir danken, sondern auch die vielen ehrenamtlichen, die sich inzwischen um die Beete kümmern. Das ist nämlich nicht mehr lustig, sondern nur noch ärgerlich und führt in der letzten Konsequenz dazu, das wir keine Beete mehr aufstellen würden.“