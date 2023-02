Kinderpornografie-Verdacht im Sportinternat Dormagen Auswertung beschlagnahmten Materials dauert an

Wohl erst in der kommenden Woche wird die Staatsanwaltschaft in Köln Erkenntnisse darüber haben, ob sich der Tatverdacht des Besitzes von kinderpornografischem Material gegen den ehemaligen Leiter des Sportinternats in Knechtsteden bestätigt. Nach Aussage eines Behördensprechers laufen die Auswertungen, aktuell könne nichts gesagt werden. Inzwischen habe sich der Beschuldigte gemeldet und angegeben, dass er sich einen Anwalt nehmen werde. Dieser werde sich bei der Staatsanwaltschaft melden und Akteneinsicht beantragen, so sei das übliche Prozedere.