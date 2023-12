Event in Dormagen-Knechtsteden Hundeweihnachtsmesse lockt viele Fellnasen und ihre Besitzer an

In zweiter Reihe standen die Tierfreunde zeitweise beispielsweise am Stand des Mutter-Tochter-Duos Laura und Anette Benninghoff von „funis-leinen“, die kreative Halsbänder und Leinen in Handarbeit verkauften. Auch das kulinarische Angebot mit selbstgebackenem Kuchen und gegrillter Bratwurst kam gut an. Das Catering übernahm an diesem Sonntag der Tierschutzverein „Futterboten auf Achse“.