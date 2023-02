Projekt in Zons Dank Fördergeld kann der Rheinturm jetzt begehbar gemacht werden

Nach Besichtigungen durch die Feuerwehr und die Bauaufsicht gab es dann endlich gute Nachrichten: Demnach sind Führungen für Gruppen bis zu 25 Personen doch möglich. Die Rettung der Personen aus den Obergeschossen kann im Brandfall per Drehleiter erfolgen. Dazu wurden Eisengitter an Fenstern des Turmes bereits in der Vergangenheit so umgestaltet, dass sie zu öffnen sind. Wichtig ist, dass die Plattform für einen sicheren Aufenthalt hergerichtet und mit einer Absturzsicherung versehen wird. Ferner muss der Treppenaufgang zum Dach ertüchtigt werden. Ebenso muss die vorhandene Teerpappe als Abdeckung ausgetauscht werden.