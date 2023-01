Ermittlungen in Dormagen Kinderpornografie-Verdacht im Sportinternat

Gegen 6 Uhr fahren am Dienstagmorgen mehrere zivile Polizeifahrzeuge auf das Schulgelände des Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden und halten vor dem Sportinternat. Die Beamten haben einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und beginnen, Räume des Internats zu durchsuchen. Es gibt einen schlimmen Verdacht, der sich gegen den Leiter der Einrichtung richtet: Besitz von kinderpornografischem Material. „Es ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden“, bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln. Viel mehr kann und will er nicht sagen, „wir sind noch ganz am Anfang“.