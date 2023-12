Urteil gegen Ex-Sportinternatsleiter Bewährungsstrafe wegen Besitz von Kinderpornofotos

Das Amtsgericht in Neuss hat am Montagvormittag den ehemaligen Leiter des Sportinternats in Knechtsteden wegen des Besitzes und der Beschaffung von kinderpornografischem Material zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil der Verteidiger des Angeklagten aus Neuss noch im Gerichtssaal ankündigte, Einspruch gegen das Urteil einzulegen.