Kölsche Musik in Dormagen MaD-Festival bekommt einen Ableger

Bereits seit vielen Jahren ist das „Musik aus Dormagen“-Festival (MaD) ein kulturelles und musikalisches Highlight im Stadtgebiet, nun soll es in diesem Jahr erstmalig einen Ableger der beliebten Veranstaltung geben. Mit „Musik aus Dormagen - op kölsch“ werden lokale Mundart-Bands in den Fokus gerückt. Zunächst wird das Event etwas weniger umfangreich angesetzt als der „große Bruder“ – insgesamt drei Bands werden im April in der Aula des Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden den Anfang machen. Mit dabei sind am 22. April die Altreucher, die Ströpper und die Bergpiraten.