Zuckerfabrik-Gelände in Dormagen Innenstadt-Händler ärgern sich über Edeka-Pläne

Diese Sorgen treibt auch die Dormagener CDU angesichts der Kostenpflichtiger Inhalt Pläne von Edeka Rhein-Ruhr auf dem Zuckerfabrikgelände um. „Wie wollen Sie den Schutz der bestehenden Geschäfte und gastronomischen Betriebe in der Innenstadt gewährleisten?“ heißt es in einer Dringlichkeits-Anfrage der CDU an Bürgermeister Erik Lierenfeld.