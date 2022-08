Event in Dormagen: MAD-Festival heizt am Rhein musikalisch ein​

Dormagen Von Pop- und Rock-Cover bis hin zu Punk: Am Samstag (13. August) wird es bei MAD-Festival musikalisch rund um das Landgasthaus Piwipp am Rhein.

Insgesamt acht Acts werden beim MAD-Festival auf der Bühne stehen. Spielen wird unter anderem die Schlagzeugschule Dormagen, doch auch die Bands „Under my Hat“, und die „Starlettes“ werden dem Publikum einheizen. Mit dabei sind außerdem die Bands „Food for the Monkeys“, „Unexpected Visitors“, „JHMusic“, „Erigiert ist größer“ und „Madam Bomb“. Abgesagt haben „Bobs your Uncle“ und „Out of noise“. „Dafür wird es keinen Ersatz geben, die anderen Bands werden dementsprechend etwas länger spielen um die Lücken zu füllen“, sagt Veranstalter Markus Fuchs.