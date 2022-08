Fahrtraining in Dormagen : Sicher im Pedelec-Sattel

Dormagen Bei einem Fahrtraining lernten Senioren den richtigen Umgang mit ihren Pedelecs: Sie meisterten nicht nur einige Geschicklichkeitsübungen, sondern bekamen auch hilfreiche Tipps.

Flinke Finger Maik Fröhlich ist Leiter der Caritas-Fahrradwerkstatt „Radstation“ am Dormagener Bahnhof. Er schaute sich die Räder an und erledigte Kleinigkeiten sofort

Straberg Von Rudolf Barnholt Kerstin Ende und Ralf Kamphausen sind Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Rhein-Kreis Neuss . Sie kümmern sich darum, dass Schulkinder sicher zur Schule und wieder zurückkommen. Eine weitere Zielgruppe: Senioren, die auf Pedelecs unterwegs sind. Nicht selten haben sie die schweren und schnellen Räder nicht voll im Griff mit der Folge, dass es viele Unfälle gibt. Dem wurde jetzt in Straberg entgegengewirkt. Das zweieinhalbstündige Programm war aufgeteilt in Theorie und Praxis.

Die Theorie wurde den elf Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Clubheim des FC Straberg vermittelt. Zunächst erfuhren die Senioren, dass sie eigentlich gar kein E-Bike fahren, sondern ein Pedelec. Als E-Bike wird nämlich ein Rad definiert, das elektrisch fährt, während auf Pedelecs das Treten durch den Elektromotor nicht überflüssig, sondern nur erleichtert wird. Pedelecs boomen, es gibt lange Lieferzeiten bei den Händern. Dieser Boom hat während der Pandemie noch zugenommen. Die Kehrseite der Medaille: „Wir hatten im letzten Jahr im Rhein-Kreis Neuss keinen Monat, in dem nicht mindestens ein Pedelec-Fahrer beziehungsweise eine –Fahrerin tödlich verunglückt ist“, sagte Ralf Kamphausen (52). Das bekommt auch seine Kollegin Kerstin Ende (52) zu spüren: Sie ist nämlich auch eine der Beamtinnen und Beamten, die im Fall des Falles den Angehörigen die Botschaft vom Tod ihres Familienmitglieds übermitteln muss. Die beiden Polizeibeamten kennen die Tücken: „Oft sind die Fahrerinnen und Fahrer zu schnell mit ihren Rädern unterwegs und es hapert oft auch an der Handhabung.“ Und sie verrieten, wie Risiken minimiert werden können. Sie gaben Beispiel wie diese: Verkehrsgerechtes Verhalten, Vermeidung von Stress und Hektik, Hör- und Sehvermögen überprüfen lassen und mit Fahrfehlern anderer rechnen. Räder mit tiefem Einstieg erleichtern das Aufsitzen. Ralf Kamphausen empfahl den Senioren, einen Spiegel am Lenker anzubringen, wenn es mit dem Schulterblick nicht mehr so richtig klappt. Während bei den Pedelecs der „elektrische Rückenwind“ ab Tempo 25 aufhört, werden Fahrer von S-Pedelecs sich bis Tempo 50 auf elektrischen Antrieb freuen. Für diese schnellen Räder, die ab 7.000 Euro kosten, gilt eine Helmpflicht und ein Benutzungsverbot für Radfahrwege. Und sie dürfen nur mit einem Versicherungskennzeichen betrieben werden, so wie es für Mofas und Mokicks üblich ist.

Kerstin Ende und Ralf Kamphausen hatten rechtzeitig Markierungen auf den Weg vor dem Vereinsheim aufgesprüht und kleine Schikanen wie ein Wippe aufgebaut. Im zweiten Teil ging es nämlich darum zu überprüfen, ob sich die Senioren noch sicher auf ihren Pedelecs bewegen. „Wer Angst hat, fährt einfach vorbei“: Die Senioren bekamen den Ratschlag, nicht zu waghalsig zu fahren und den Eco-Modus einzuschalten. Radfahrer müssen ja bekanntlich Richtungswechsel durch einen ausgestreckten Arm ankündigen, also vorübergehend mit nur einer Hand am Lenker auskommen. Dafür gab es folgende Übung: Möglichst ohne anzuhalten galt es, aus einem Korb einen Tennisball zu entnehmen, um ihn rund 15 Meter weiter in einen Trichter zu werfen. Bei diesem Geschicklichkeitstraining zitterte so mancher Lenker. Nach dieser Übung musste schnell beschleunigt werden – um dann kräftig zu bremsen. „Sehr gut – geht doch“: Es mangelte nicht an Lob, wenn eine Übung erfolgreich absolviert wurde. Wo viele Teilnehmer patzten: Bei der Aufgabe, eine recht schmale Markierung über etliche Meter nicht zu überfahren. Wilhelm Rixen gehörte mit seinen 82 Jahren zu den älteren Teilnehmern. Mit seinem Pedelec, das er sich vor sieben Jahren gekauft hatte, war er jetzt exakt 7071 Kilometer gefahren. Roswitha May aus Zons bekam den Tipp, den Helm noch ein Stück tiefer ins Gesicht zu ziehen. Kerstin Ende verriet, wie man erkennt, ob der Helm zu groß ist: Nach vorne beugen und kräftig mit dem Kopf hin- und herpendeln. Dieses Hin- und Herpendeln war auch beim Slalom angesagt. Insgesamt gaben die Senioren eine gute Figur ab. Außerdem wurde ihr Fahrrad auf Verkehrssicherheit untersucht. Um diese zu sichtbar zu machen, wurden die Drahtesel mit einer entsprechenden Plakette verziert.