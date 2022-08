Neues Konzept : So plant Dormagen die Mobilitätswende

Auch der ÖPNV rückt in Dormagen immer weiter in den Fokus. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Dormagen Mit einem neuen und nachhaltigen Konzept will die Stadt die Mobilitätswende in Dormagen einleiten. Ideen wie Bike- oder Car-Sharing sind im Gespräch. Die Politik muss der Erstellung des Konzeptes noch zustimmen. Was die Stadt vorhat.