„Festival Alte Musik Knechtsteden“​: Vorverkauf ist gestartet​

Knechsteden Es dauert nicht mehr lange und dann hallt wieder schönste Musik durch Klosterbasilika, Theaterscheune und Bullenstall. Das „Festival Alte Musik Knechtsteden“ steht in den Startlöchern, der Vorverkauf hat nun begonnen.

Am darauffolgenden Sonntag dürfen Musikliebhaber sich dann auf gleich zwei Konzerte freuen. Um 15 Uhr wird in der Theaterscheune Knechtsteden die Landpartie mit „Trionfo dei piffari“ mit dem Bläserensemble „Capella de la Torre“ gespielt, um 20 Uhr folgt im Bullenstall „In aller Freundschaft – Brahms, Joachim, Schumann.“ Mit Florian Donderer an der Violine und Tobias Kochs am Klavier erwartet die Zuhörer ein hochkarätig besetztes Konzert. Am Montag dann folgt ein Kulissenwechsel. Im Kreismuseum Zons wird das Konzert „Bilderbuch Bach - Teil 1“ präsentiert. Der Fokus liegt dabei natürlich auf Werken des Komponisten Johann Sebastian Bach .

Einen Tag später kehrt dann die Hausensembles „Rheinische Kantorei“ und „Das Kleine Konzert“ zurück in die Basilika in Knechsteden. „Dixit Dominus – Händel in Rom“ gibt einen Einblick in die römische Barockmusik. Einen Tag später, ebenfalls um 20 Uhr, können Interessierte ihre Tickets für „Orlando di Lasso in die Gegenwart“ einlösen. Am 22. September folgt der zweite Teil des Konzerts „Bilderbuch Bach“ in Zons. Am Folgetag, Freitag, 23. September, wird ein Klassiker in der Basilika gegeben: die beliebte „Gregorianische Nacht“. Das Ensemble „Heinavanker“, das schon bekannt ist und bereits in Knechtsteden gespielt hat, wird kommen und den Abend gestalten. Das Abschlusskonzert des Festivals 2022 ist wieder eine Eigenleistung der Hausensembles. Es steht am Freitag, 24. September, unter dem Motto „Bach im 19. Jahrhundert“ und betrachtet unter anderem die historische Aufführungspraxis und die Entwicklung bis in die heutige Zeit.