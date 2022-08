Hochwasserschutz in Dormagen : Deichverband stellt sich auf Wetterextreme ein

Dormagen Das erfuhr der geschäftsführende Vorstand der CDU Dormagen bei einem Austausch mit Joachim Fischer vom Deichverband und Peter-Olaf Hoffmann vom Erbentag.

Die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr habe gezeigt, welche verheerenden Schäden Wasser anrichten könne, erinnert die CDU. Mit welchen Ideen und Planungen der Dormagener Deichverband solche Extremereignisse in den am Rhein liegenden Stadtteilen verhindern möchte, besprachen die Christdemokraten unter Leitung der Vorsitzenden Anissa Saysay mit Deichgräf Joachim Fischer und dem Vertreter des Erbentages, Peter Olaf Hoffmann. Diskutiert wurde zum Beispiel über die neuen rechtlichen Anforderungen für Deichbauten und die mobilen Hochwasserschutzanlagen in den Lagergebäuden erläutert. „Die Wetterextreme werden stärker und häufiger, das müssen wir in unseren Planungen zum Hochwasserschutz in Dormagen berücksichtigen“, sagte Joachim Fischer. „Die gesetzlichen Vorgaben und Grundlagen zur Berechnung zum Schutz vor einem 100-Jahres-Hochwasser wurden bereits angepasst. Für uns bedeutet das konkret, dass wir bei Sanierungen von Deichanlagen mit neuen Kriterien, die auf höheren Hochwasserpegeln beruhen, rechnen müssen.“