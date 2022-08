Hilfe für das Ahrtal hält an : Zwei Dormagener verkaufen Gegenstände zugunsten von Flutopfern

Dormagen Andrea Lohmanns und Wolfgang Pontzen haben sich für die Unterstützung zusammengetan und bisher schon 5000 Euro an Einnahmen erzielt.

Lohmanns ist in Ahrweiler geboren, Pontzen ist Eigentümer der „Schatzinsel“, einem Gebrauchtwarenladen an der Kölner Straße 41. Nachdem Lohmanns zunächst selbst vor Ort in ihrer Heimat mitanpackte, suchte sie nach alternativen Möglichkeiten, die Menschen im Ahrtal zu unterstützen. „Irgendwann war ich mit den Kräften am Ende und nicht mehr in der Lage, körperliche Arbeit zu leisten. Schließlich kam ich auf die Idee, Trödelmärkte zu organisieren und den Erlös zu spenden“, erzählt sie. Seitdem ruft sie öffentlich dazu auf, Sachspenden bei ihr abzugeben. Diese verkaufte sie anschließend dank einer Sondergenehmigung der Stadt zunächst an einem Trödelstand in der Innenstadt. Als das Wetter im Herbst des Vorjahres schlechter wurde, zog sie in die Räumlichkeiten der „Schatzinsel“ von Wolfgang Pontzen, wo die Sachspenden seitdem gekauft werden können. Mittlerweile sind bereits mehr als 5000 Euro zusammengekommen, die an die Lebenshilfe in Sinzig und an das Reha-Zentrum in Ahrweiler gespendet wurden.