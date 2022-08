Polizeieinsatz in Dormagen: Mutmaßliches Betrüger-Paar​ setzt Reizgas ein​

Polizeieinsatz in Dormagen

Dormagen Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Lübecker Straße ist am Dienstag, 9. August, gegen 19.20 Uhr von einem Unbekannten mit Reizstoff besprüht und verletzt worden.

Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Zuvor hatten der Unbekannte und seine Begleiterin versucht, an der Kasse größere Mengen Zigaretten mit verschiedenen Giro- beziehungsweise Kreditkarten zu bezahlen. Nachdem die Zahlungen von dem System abgelehnt worden waren, flüchtete das Pärchen und wurde von dem Angestellten verfolgt. Offenbar um eine weitere Verfolgung zu verhindern, drehte sich der Flüchtige auf dem Parkplatz zu dem Mann um und sprühte ihm Reizstoff ins Gesicht. Hinzugerufene Rettungskräfte transportierten den verletzten 31 Jahre alten Mitarbeiter in ein naheliegendes Krankenhaus.