Vier Filmvorführungen in Zons : Kinonächte unter freiem Himmel

Zons In der besonderen Atmosphäre der Freilichtbühne Zons gibt es für Filmfans Action, Animation und zwei Komödien. Wann welcher Film läuft.

(ssc) Die Zonser Kinonächte werfen ihre Schatten voraus. Vom 18. bis 21. August gibt es vier Filmvorführungen auf der Freilichtbühne der alten Zollfeste: Am Donnerstag, 18. August, läuft dort die Komödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“, am Freitag, 19. August, wird die Komödie „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ gezeigt, am Samstag, 20. August der Animationsfim „Minions – auf der Suche nach dem Mini-Boss“. Den Abschluss bildet dann am Sonntag, 21. August, der Actionstreifen „Top Gun Maverick“, an dem das Interesse wohl besonders groß sein wird. Einlass auf das Vorgelände der Freilichtbühne ist jeweils ab 19.30 Uhr, in den Zuschauerraum ab 20 Uhr. Die Filme beginnen gegen 21 Uhr.