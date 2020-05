Kirchen in Dormagen : Erste Gottesdienste mit Auflagen

An der Kirche St.. Katharina in Hackenbroich war Pfarrer Peter Stelten als „Kirchenschweizer" für die Einhaltung der Auflagen zuständig. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Sieben Wochen lang konnten Gläubige in den Gemeinden in Dormagen wegen der Corona-Krise keine gemeinsamen Gottesdienste feiern. Seit Freitag ist das wieder möglich – unter Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen. „Wir freuen uns alle sehr, dass wir nun wieder Gottesdienste gemeinsam feiern können“, sagte Pfarrer Peter Stelten, der am Wochenende einige Gemeindeglieder in den Bänken verschiedener katholischer Kirchen begrüßen konnte.

Von Vera Straub-Roeben

Allerdings waren strikte Bedingungen für den Neubeginn notwendig: Abstand halten, Hygienevorschriften beachten und Rücksicht nehmen standen im Fokus – und werden es weiter stehen.

„In diesen Zeiten müssen wir mit Disziplin und Hingabe das Beste aus der Situation machen“, sagte Stelten, der über Briefe, Videobotschaften, E-Mails und Telefonate den Kontakt zur Gemeinde gehalten hat. Zudem waren fünf Kirchen in der katholischen Gemeinde St. Michael Dormagen täglich von 12 bis 16 Uhr für Gebete geöffnet. Nachdem die Landesregierung öffentliche Gottesdienste und religiöse Versammlungen seit dem 1. Mai wieder gestattet, hatte Pfarrer Stelten mit den Küstern den Abstand zwischen den Plätzen ausgemessen und eine Höchstanzahl an Besuchern berechnet. „Insgesamt 308 Gläubige können an den Gottesdiensten teilnehmen“, lautete das Ergebnis. 90 in St. Michael, 54 in Maria vom Frieden Dormagen, 68 in Zur Heiligen Familie in Horrem, 50 in St. Martinus in Zons und 46 in St. Katharina in Hackenbroich.