Prozess gegen Dormagener : Angeklagter gesteht Attacke mit Bierflasche

(Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Dormagen Mit einem knappen Geständnis hat am Landgericht Düsseldorf der Prozess um einen versuchten Totschlag in Hackenbroich begonnen. Das Urteil soll spätestens am 28. Mai verkündet werden.

Seit gestern muss sich ein 49 Jahre alter Dormagener vor dem Schwurgericht verantworten. Er soll im November letzten Jahres seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert und schwer verletzt haben.