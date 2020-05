Lockerungen in Dormagen : Spielplätze werden ab Donnerstag geöffnet

Der abgesperrter Spielplatz an der Rathaus-Galerie soll ab 7. Mai wieder geöffnet sein. Foto: Carina Wernig

Dormagen Was sich nach den neuen Bund-Länder-Beschlüssen in Dormagen ab Montag ändert: Spielplätze öffnen, auch der Tierpark im Tannenbusch. Musikschule und VHS kommen mit Einzel-Präsenzangeboten.

Am Samstag kam der Krisenstab der Stadt zusammen, um die Auswirkungen der neuen Corona-Schutzverordnung für Dormagen am Montag (4. Mai) zu konkretisieren. Die Vorgabe dafür gab es am Tag zuvor aus Düsseldorf. Darin sind weitere Lockerungen vorgesehen. Bürgermeister Erik Lierenfeld: „Die zurückliegenden Wochen waren von zahlreichen Einschränkungen geprägt. Jetzt machen wir uns gemeinsam auf den Weg, in die Normalität zurückzukehren – soweit das ohne einen Impfstoff überhaupt möglich ist. Das wird ein langer Weg, auf dem wir uns sehr vorsichtig und verantwortungsvoll werden bewegen müssen. Und vor allem mit Abstand.“ Das ändert sich ab Montag in Dormagen:

Schule Der Unterricht für die 4. Klassen in den Grundschulen wird am Donnerstag, 7. Mai, wieder aufgenommen. Die Stadt hält genügend Mund- und Nasenbedeckungen für alle Viertklässler vor, so dass insoweit keine Engpässe befürchtet werden müssen. Wie genau und unter welchen Hygienevorschriften die Schulen öffnen, das wird Anfang der Woche zwischen Schulleitungen und Schulträgern abgestimmt.

ÖPNV Der Stadtbus fährt ab Montag wieder nach dem normalen Fahrplan. Um das Coronavirus weiterhin erfolgreich zu bekämpfen, bleibe es wichtig, auch weiterhin die Hygieneregeln einzuhalten und zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, betont Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft: „Diese Pflicht gilt bereits beim Aufenthalt an allen Haltestellen und in Bahnhöfen. Auch die Verwendung von selbstgenähten Masken, einem Halstuch oder einem Schal ist gestattet“, so Schmitz weiter.

Spielplätze Die Dormagener Spielplätze öffnen nach entsprechender Vorbereitung durch die Stadt ab Donnerstag, 7. Mai, wieder. „Dieser von der Landesregierung beschlossene Schritt stellt aus Sicht der Stadt ein Risiko dar. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Eltern ihrer Verantwortung gerecht werden und 1,5 Meter Abstand halten“, erklärt Robert Krumbein, Erster Beigeordneter der Stadt. „Jede Lockerung erfordert Zug um Zug mehr Bewusstsein für die damit verbundenen Risiken – und ein entsprechend verantwortungsvolles Handeln.“ Nicht von der Spielplatz-Regelung erfasst sind Bolzplätze. „Auch der Skatepark in Horrem ist kein Spielplatz im Sinne der Corona-Schutzverordnung“, erläutert Krumbein. Ebenfalls geschlossen bleiben Spielplätze auf Schulhöfen.

Tannenbusch Auch der Tierpark im Tannenbusch kann wieder öffnen. Es gilt ein neues Sicherheitskonzept, das Maßnahmen vorsieht, um die Einhaltung strenger Hygieneregeln sicherzustellen. Das Konzept sieht unter anderem vor, dass der Einlass begrenzt und die Verweildauer auf höchstens zwei Stunden beschränkt wird. Weil die Umsetzung dieses Konzepts einen gewissen Vorlauf braucht, öffnet der Tannenbusch erst am Donnerstag 7. Mai, wieder für Besucher. „Das ist gerade für Familien eine gute Möglichkeit, um bei der Freizeitgestaltung wieder etwas Abwechslung zu bekommen. Als Stadt setzen wir darauf, dass die Besucher sich an die Hygienevorgaben halten. Sonst müsste dieser Schritt eben wieder rückgängig gemacht werden“, sagt Bürgermeister Lierenfeld. Es wird geraten, sich möglichst im Vorfeld online unter www.tannenbusch-ticket.svgd-dormagen.de ein Ticket zu buchen, um Wartezeiten zu vermeiden. Die Sanitäranlagen im Tannenbusch stehen Besuchern – ebenso wie die öffentliche Toilettenanlage in Zons – ab dem 7. Mai wieder zur Verfügung. Parkgebühren werden im Tannenbusch bis auf weiteres nicht erhoben.

Frisöre Frisöre sowie die medizinische und kosmetische Fußpflege können ebenfalls ab Montag unter Hygieneauflagen wieder ihre Dienstleistungen anbieten. Das Land hat in einer Anlage zur neugefassten Coronaschutzverordnung die Hygieneauflagen für Friseure und Fußpflege konkretisiert, die auf der Homepage der Stadt abrufbar ist.

Museen, Kunstausstellungen und Galerien Sie können wieder unter Auflagen öffnen. Auch in diesen Bereichen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen davon sind lediglich Kinder bis zum Schuleintrittsalter sowie Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Außerdem ist die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Besuchern auf eine Person pro zehn Quadratmeter der Besucherflächen zu beschränken.

Volkshochschule und Musikschule VHS und Musikschule bereiten derzeit die ab Montag wieder eröffnete Möglichkeit von Einzel-Präsenzangeboten im Bereich der Musikschule und Kleingruppen-Präsenzangebote im Bereich der VHS vor. Interessenten melden sich bitte ab Donnerstag, 7. Mai bei den Einrichtungen.

Veranstaltungen und Versammlungen Sie bleiben bis auf weiteres mit wenigen Ausnahmen untersagt. Zulässig sind nur Versammlungen, die der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen sowie Versammlungen gesetzlich vorgesehener Gremien. Die Stadt stellt Vereinen, Institutionen und Gesellschaften für solche notwendigen Veranstaltungen ab dem 7. Mai kostenlos die Kulturhalle zur Verfügung – sofern keine eigenen geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Über die genauen Modalitäten der telefonischen Buchung informiert die Stadt Anfang kommender Woche. Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August komplett untersagt. Darunter fallen beispielsweise Volksfeste und Jahrmärkte sowie Kirmesveranstaltungen, Festivals sowie Schützen- oder Weinfeste. In Dormagen finden daher weder der SWD-City Beach noch Trödelmärkte statt.