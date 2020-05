Schulen in Dormagen : Schulhof wird zur erlebnisreichen Spiellandschaft

Nievenheim Immer mehr Schulen entdecken inzwischen den Schulhof als pädagogischen Raum neu. Von der Freifläche, die für kurze Zeit in den Pausen der Bewegung dienen sollte und die pflegeleicht sein sollte, entwickeln sich die betonierten Flächen rund um die Schule immer mehr zu Erlebnisarealen.

Dem Engagement von Manfred Fiedler ist es zu verdanken, dass die Schüler der Salvator-Schule in Nievenheim künftig in den Pausen aus verschiedenen Spielen wählen können. Der Inhaber von Fiedler Reinigungstechnik hat die gesamte Dienstleistung, die insgesamt zwei Arbeitstage in Anspruch nahm, gesponsert. Die Farbe kam von einem ihm bekannten Unternehmen, das sich auf Fahrbahnmarkierungen wie Zebrastreifen spezialisiert hat. Diese sogenannte Thermoplastikfarbe wurde vom Förderverein der Grundschule rund um den agilen Vorsitzenden Hubert Vitt übernommen. Dabei hat eine Spende der Ückerather Schwaadlappe, deren Vorsitzender Manfred Fiedler bis zur Auflösung vor zwei Jahren war, in Höhe von 580 Euro geholfen. „Ich bin selbst seit 38 Jahren Mitglied im Förderverein, obwohl meine Kinder die Grundschule seit 33 Jahren nicht mehr besuchen“, sagt Manfred Fiedler.