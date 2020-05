Das ändert sich in Korschenbroich : Rathäuser, Kirchen und Spielplätze öffnen unter Auflagen

Korschenbroich In einigen städtischen Gebäuden werden die Besucher am Eingang abgeholt und später wieder zum Ausgang geleitet. Großveranstaltungen sind weiterhin bis mindestens Ende August verboten.

Rathaus Sebastianusstraße Dort ist das Erdgeschoss in den Bereichen des Foyers mit Info-Theke und des Bürgerbüros während der Öffnungszeiten zugänglich. Das Bürgerbüro arbeitet ohne vorherige Terminvergabe, ein Wartesystem und eine „Einbahnregelung“ sind vorbereitet. Für alle anderen Treffen mit Mitarbeitenden in diesem Gebäude steht – nach Terminvereinbarung - ein Einzelbüro im hinteren Bereich des Bürgerbüros zu Verfügung.

Schulen, Kitas und Kirchen Das städtische Leben wird auch dort in den kommenden Tagen stufenweise weiter hochgefahren. Wie landesweit festgelegt, startet die Schule in einem rollierenden System für die Viertklässler wieder am 7. Mai. Laut Beschluss wird die Kindertagesbetreuung ebenfalls stufenweise hochgefahren. Zurzeit setzt die Stadt Korschenbroich die erweiterte Notbetreuung um. Die Kirchengemeinden arbeiten an unterschiedlichen Lösungen. Ab dem 10. Mai sollen wieder katholische Gottesdienste angeboten werden, an denen man mit reservierter Eintrittskarte und bedeckt mit Mund-Nasen-Schutz teilnehmen kann. Parallel dazu bleibt der Livestream. Die evangelische Kirche möchte ihre Lockerungsmaßnahmen Anfang der Woche vorstellen. Genaue Auskunft erhält man in den jeweiligen Pfarr- und Gemeindebüros sowie auf den Homepages.