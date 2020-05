Kirche in der Grafschaft : Der erste Gottesdienst in der Grafschaft

MOERS/BAERL Die Kirchengemeinde St. Martinus wagte am Samstag den Neustart in der Coronanzeit. Die Gottesdienste haben eine andere Form, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten. 15 Gläubige versammelten sich in der Kirche St. Lucia in Baerl.

Der erste Gottesdienst in der Grafschaft während der Coronazeit wurde am späten Samstagnachmittag gefeiert. 15 Gläubige versammelten sich in der Kirche St. Lucia in Baerl. Vor Corona kamen meistens 30 bis 40 zur Vorabendmesse, mit der die Reihe der fünf samstäglichen und sonntäglichen Gottesdienste der Kirchengemeinde St. Martinus im Moerser Norden und Osten beginnt. Der Neustart schien sich noch nicht herumgesprochen zu haben. Lag es daran, dass die zweite katholische Kirchengemeinde in Moers, St. Josef mit der Innenstadt, Asberg und Kapellen, erst zu Pfingsten mit den Gottesdiensten starten will? Oder weil vor allem Menschen über 60 Jahren in normalen Zeiten den Kern der Gottesdienstbesucher bilden? Daran hat sich in der Coronazeit nichts geändert. Beim ersten Gottesdienst in der Grafschaft waren es am Samstagnachmittag 13 von 15 in der Kirche St. Lucia, die Hälfte davon mit Atemschutzmasken. Zu Beginn erklärte Pfarrer Heinrich Bösing Organisatorisches, beispielsweise die Sitzordnung. So waren die Plätze im Gotteshaus mit Klebestreifen markiert. In einer Bank konnte eine Person links- und eine rechts außen sitzen, in der nächsten eine mittig und in der übernächsten wieder eine links- und eine rechts außen, um den „Corona-Abstand“ von 1,50 Metern zu sichern. Bösing sagte, er freue sich, wieder Gottesdienste feiern zu können, in der alle die christliche Gemeinschaft erleben könnten. Da die Gottesdienstbesucher keine Gesangsbücher dabeihatten und keine Liedzettel ausgegeben wurden, um eine Infektionsgefahr zu vermeiden, entfiel der gemeinsame Gesang fast vollständig. Nur beim Sanctus, dem „Heilig, Heilig“ von Franz Schubert, sagen einige leise mit. Zur Kommunion legte Heinrich Bösing die Hostien einzeln auf Einwegservietten auf einen Tisch vor dem Altar. Der Pfarrer hatte sie zeitlich nach hinten verschoben, um damit den Gottesdienst enden zu lassen. Für die Gottesdienste wird jetzt eine Liste für Ordner angelegt. Für jeden seien drei zu stellen, um die Gläubigen einzuweisen und auf die Höchstzahl der Gottesdienstteilnehmer zu achten. Diese schwankt je nach Größe der Kirche, in der Gemeinde St. Martinus zwischen 30 in St. Lucia in Baerl und 120 in St. Barbara in Meerbeck.