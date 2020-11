Energieversorgung in Dormagen : Das Kundencenter der evd ist umgezogen

Dormagen Die neuen Serviceräume können nun direkt ohne Umwege von der Straße aus erreicht werden. Die Adresse, Mathias-Giesen-Straße 13, bleibt erhalten.

Im Sommer 2017 war das Servicecenter der Energieversorgung Dormagen (evd) von der Dormagener Innenstadt in das Top-West Gewerbegebiet zur evd-Hauptverwaltung gezogen. Das Kundencenter war seitdem nur über den Haupteingang des Verwaltungsgebäudes der evd zu erreichen. Ab sofort ist das Kundencenter, aufgrund eines internen Umzugs, an einem neuen Standort zu finden. Die Adresse, Mathias-Giesen-Straße 13, bleibt erhalten.

Einsatz in Leverkusen: Bewohner unverletzt : Gas-Leckage: Feuerwehr räumt Haus an Kölner Straße

Gaspreise in Solingen steigen : Energieversorger hebt Preise an

Die evd hat in Dormagen eine lange Geschichte: Bereits seit 1921 sichert sie die Wasserversorgung in Dormagen. Damals firmierte sie noch unter dem Namen „Amtswerke Dormagen“. Mit der kommunalen Neugliederung 1975 begann die Rheinische Energie AG (Rhenag) mit dem Aufbau der Erdgasversorgung in Dormagen. Die Bündelung der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung führte 1979 zur Gründung der „Gas, Wasser, Fernwärme Dormagen GmbH“ (GWF), in der die Stadtwerke Dormagen aufgingen. Im Jahr 1997 schließlich firmierte die GFW um und trägt seitdem ihren heutigen Namen Energieversorgung Dormagen (evd).